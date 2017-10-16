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Главные новости Курганской области
16:35  16 октября 2017 0

Энергосбытовая компания «Восток» раздает подарки клиентам за платежи онлайн

Акция по раздаче подарков длится уже полтора годаФото: пресс-службы энергосбытовой компании "Восток"

Елена Куприкова из Кургана стала двадцать третьим победителем акции «Онлайн-плательщик» и счастливой обладательницей утюга. «В планах уже было приобретение нового утюга, поэтому особенно приятно получить в подарок именно его», — отметила Елена.

Второй победитель — Евгений Кисеев из Шадринска. «С детства не люблю очереди, — с улыбкой признался Евгений, — поэтому с появлением „личного кабинета“ сразу стал его активным пользователем».

Напомним, акция «Онлайн-плательщик» среди клиентов энергосбытовой компании «Восток» и единого расчетного центра «Прогресс» из числа физлиц стартовала 1 апреля прошлого года и продлится до конца 2017 года.

Участники акции — жители Кургана и области, которые отказались от получения бумажной версии информационного листа, своевременно оплачивают коммунальные услуги и ежемесячно передают показания приборов учета через «личный кабинет» на сайте энергосбытовой компании «Восток».

Виктор Жуков
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