Тюменского хореографа высмеяли во Владивостоке. Пользователи соцсетей даже отыскали аккаунт тюменки и призвали жителей Владивостока «[обругать] вышеупомяную нерпу с максимально возможным цинизмом». Причиной стал короткий видеоролик, который тюменка Алена Зыкова записала в столице Приморского края. Ролик со страниц девушки уже удален, однако о нем успели написать местные СМИ.
«Ребята! Вы не представляете, где я сейчас нахожусь! В самой ж… — глубинке России. Владивосток!» — говорит хореограф из Тюмени в девятисекундном видеоролике. На видео она стоит на фоне знаменитого Золотого моста Владивостока — вантового моста, построенного к саммиту АТЭС.
Видео: «VladNews», Youtube.ru
О ситуации написали местные СМИ, а ролик был перезалит на популярный видеохостинг. Со своих страниц Алена Зыкова скандальное видео и фотографии с Золотым мостом уже удалила. Портал Vladnews.ru отмечает, что в подписи к ролику тюменка сообщила — в «пятую точку России» ее занесло по работе. «Ставлю две постановки Образцовому ансамблю г. Владивостока — „Созвездие“», — цитирует сайт запись Алены Зыковой.
Ролик вызвал весьма резкую реакцию жителей Приморского края.
«Тюмень? Это где вообще? Туда кроме цыган и хореографа вообще кто-нибудь заезжает?» — недоумевают некоторые.
«В ж…? Это ж с какой стороны посмотреть», — иронизируют люди. «Культура из нее прет!», — пишут пользователи. «Короче, очередная [неумная девушка] решила щегольнуть умом в инсте и в итоге обломала себе все будущие заказы в Приморье. На месте руководителя ансамбля, которому эта „звезда“ танец ставит, выпнуть её [обратно] надо», — подытожил один из жителей Владивостока.
Как гласит информация на сайте тюменской бизнес-леди, Алена Зыкова открыла в Тюмени мастерскую хореографии «Victory» в 2011 году, она создатель благотворительного проекта «БлагоДарю», который в прошлом году был отмечен губернаторской «Молодежной лидерской премией».