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Он организовывал "черную" кампанию против губернаторов. Клевету размещали десятки СМИ
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20 октября 2017
Главные новости 
21:00  20 октября 2017 0

Арест политтехнолога Ярутина, Собчак откроет штаб на Урале, Ройзман пишет пятой точкой. Главное за день — в подборке «URA.RU»

Собчак Ксения. Дополнительно. Екатеринбург., собчак ксения
«На такую президентскую кампанию ей нужен минимум миллиард»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Пятница! Сегодня 20 октября, и вот главные новости к этому часу:

В Москве арестовали известного уральского политтехнолога Сергея Ярутина. Его подозревают в организации «чёрной» кампании против корпорации СТС и губернаторов УрФО.

«URA.RU» удалось выяснить, в каких городах будет проходить предвыборная кампания Собчак. Один из них — Екатеринбург.

Президиум ВАК принял решение по диссертации Мединского. Напомним, что ранее министра культуры РФ лишили ученой степени.

«Сейчас не 90-е!». Глава свердловской ГИБДД Демин встал на сторону водителей и здравого смысла: он отказался запрещать видеосъемку инспекторов.

Вован и Лексус назвали цель Собчак и дали совет Учителю с Поклонской. Блиц-интервью пранкеров в Екатеринбурге.

«Сел на телефон и поперло!»: мэр Екатеринбурга Ройзман опубликовал пост, написанный пятой точкой

Валерия Чупина
© Служба новостей «URA.Ru»
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