20:43 20 октября 2017 0

Ройзман объяснил появление странных символов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 20 октября опубликовал в Twitter очень странный пост. В нем содержался набор букв c несвязанными между собой словами и картинка с изображением самого политика, музыканта Андрея Макаревича и рэпера Оксимирона. Ройзман объяснился перед журналистами, что написал этот «твит» своей пятой точкой.

«За За… Ю.,.день В эхо юж? Юбку эх…», — с таких обозначений начинается пост Ройзмана в Twitter. На данный момент он уже удален, но внимательные подписчики успели сделать скриншоты записи. В Сети даже предполагали, что это новый вид творчества от мэра Екатеринбурга.

Журналисты телеканала 360 попросили Ройзмана объяснить значение этих символов и опубликовали запись разговора в своем Telegram-канале. Все оказалось гораздо прозаичнее. «Это я на самом деле сел на телефон, и поперло. Случайность, так бывает иногда. Произошел сбой, мы сейчас удалим все», — рассказал Ройзман, а затем собеседники расхохотались.

Странный пост успели сохранить внимательные подписчики Фото: сриншот поста Ройзмана в Twitter

Под конец журналист попросил Ройзмана еще раз объясниться перед всеми подписчиками. «Задницей поставилось — сел на телефон», — заключил глава Екатеринбурга.

Отметим, изображение в «твите» было картинкой из ролика для Youtube-канала Ройзмана. Возможно, она была сохранена в черновиках и таким неожиданным способом была опубликована в Сети.