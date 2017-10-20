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20 октября 2017
19 октября 2017
Главные новости Свердловской области
20:43  20 октября 2017 0

Ройзман опубликовал пост, написанный пятой точкой. «Сел на телефон и поперло!» ФОТО

Заседание бюро
Ройзман объяснил появление странных символовФото: Владимир Андреев © URA.RU

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман 20 октября опубликовал в Twitter очень странный пост. В нем содержался набор букв c несвязанными между собой словами и картинка с изображением самого политика, музыканта Андрея Макаревича и рэпера Оксимирона. Ройзман объяснился перед журналистами, что написал этот «твит» своей пятой точкой.

«За За… Ю.,.день В эхо юж? Юбку эх…», — с таких обозначений начинается пост Ройзмана в Twitter. На данный момент он уже удален, но внимательные подписчики успели сделать скриншоты записи. В Сети даже предполагали, что это новый вид творчества от мэра Екатеринбурга.

Журналисты телеканала 360 попросили Ройзмана объяснить значение этих символов и опубликовали запись разговора в своем Telegram-канале. Все оказалось гораздо прозаичнее. «Это я на самом деле сел на телефон, и поперло. Случайность, так бывает иногда. Произошел сбой, мы сейчас удалим все», — рассказал Ройзман, а затем собеседники расхохотались.

Странный пост успели сохранить внимательные подписчики
Фото: сриншот поста Ройзмана в Twitter

Под конец журналист попросил Ройзмана еще раз объясниться перед всеми подписчиками. «Задницей поставилось — сел на телефон», — заключил глава Екатеринбурга.

Отметим, изображение в «твите» было картинкой из ролика для Youtube-канала Ройзмана. Возможно, она была сохранена в черновиках и таким неожиданным способом была опубликована в Сети.

Виктор Дорофеев
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