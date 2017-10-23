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20 октября 2017
20:43  23 октября 2017 4

Откуда «кремль-брюле»? Тюменские филологи нашли 200 новых слов в Сети

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Филологи изучили около 200 новообразований в онлайн-журналахФото: depositphotos.com © URA.RU

Филологи Тюменского государственного университета проанализировали современную сетевую литературу. Они зафиксировали преобладание новых имен существительных и прилагательных.

В ходе работы филологи обнаружили и проанализировали около 200 новообразований онлайн-журналов. Среди самых ярких такие слова, как травоохранение, кремль-брюле, обречальное и таинственница.

«Исследование показало, что для современных поэтов актуальнее и проще создавать слова, обозначающие предмет или признак предмета», — передает слова инициатора проекта Елены Мурашовой агентство «Тюменская линия».

Доцент филологического факультета Елена Тумакова пояснила, что при анализе новообразований в поэтических текстах порой невозможно дать однозначный ответ относительно способа образования слова, так как разные методы переплетаются друг с другом при создании производного слова.

По словам Елены Мурашовой, подобные неологизмы творятся одномоментно конкретным автором для конкретного текста, чтобы точно и кратко выразить свою мысль, обратить внимание на семантику слова, придать стихотворению эмоционально-экспрессивную окраску и дополнительную образность.

Ксения Томашова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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