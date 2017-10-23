Филологи Тюменского государственного университета проанализировали современную сетевую литературу. Они зафиксировали преобладание новых имен существительных и прилагательных.
В ходе работы филологи обнаружили и проанализировали около 200 новообразований онлайн-журналов. Среди самых ярких такие слова, как травоохранение, кремль-брюле, обречальное и таинственница.
«Исследование показало, что для современных поэтов актуальнее и проще создавать слова, обозначающие предмет или признак предмета», — передает слова инициатора проекта Елены Мурашовой агентство «Тюменская линия».
Доцент филологического факультета Елена Тумакова пояснила, что при анализе новообразований в поэтических текстах порой невозможно дать однозначный ответ относительно способа образования слова, так как разные методы переплетаются друг с другом при создании производного слова.
По словам Елены Мурашовой, подобные неологизмы творятся одномоментно конкретным автором для конкретного текста, чтобы точно и кратко выразить свою мысль, обратить внимание на семантику слова, придать стихотворению эмоционально-экспрессивную окраску и дополнительную образность.