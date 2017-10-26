Курганцы обивают пороги ГИБДД, испугавшись облав за езду на газе

В Кургане увеличилось число желающих оборудовать свои машины газовыми баллонами. Как говорят автолюбители, чтобы легализовать езду на пропане, нужно отстоять огромную очередь в ГИБДД. Ажиотаж, по их словам, связан с тем, что за «кустарную» установку в скором времени начнут массово штрафовать.
Как пояснили в Госавтоинспекции, для желающих перейти на газ предусмотрено два приемных дня в неделю: вторник и четверг. «Иной график работы невозможен в связи со штатной численностью сотрудников. Обрабатываем заявки по мере поступления, никто не уходит не принятым», — сказал «URA.RU» начальник отделения технического надзора городской ГИБДД Андрей Сергеев.
Собеседник уточнил, что обязательной регистрации автомобили с установленным газовым оборудованием подлежат уже более двух лет. С 1 января 2015 года такая модернизация считается изменением конструкции транспортного средства. Отсутствие необходимых документов карается штрафом в размере 500 рублей.
Однако, как признаются некоторые водители, им легче платить штрафы, чем тратить время на обращение в Госавтоинспекцию. «Порядок регистрации достаточно сложный, — поясняет Андрей Сергеев. — Люди сначала приходят к нам за разрешением, затем устанавливают оборудование у официальных поставщиков услуг, далее обращаются для согласования».
По его словам, проверка нарушителей ведется в обычном режиме — никаких специальных операций по выявлению автомобилей с незарегистрированным газовым оборудованием пока не планируется.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Зауралье находится среди лидеров по загрузке газомоторных станций — здесь она составляет 68%. Об этом рассказал во время визита в Курганскую область председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. В регионе функционирует пять таких заправок.