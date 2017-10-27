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27 октября 2017
26 октября 2017
25 октября 2017
15:09  27 октября 2017 0

«Роснефтегаз» пообещал снести все свои незаконные постройки на Ямале

Танковое училище. Челябинск., заправка, огнеопасно, гсм
Компания «Роснефтегаз» снесет все свои самострои в течение месяцаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Компания «Рост Нефти и Газа» («Роснефтегаз») обязалась самостоятельно в течение месяца снести все свои самовольные постройки. Об этом заявили адвокаты компании на заседании арбитражного суда 26 октября по иску властей Нового Уренгоя и Пуровского района к компании об освобождении незаконно занятых земельных участков. В подтверждение представители «Роснефтегаза» предоставили суду договор подряда о сносе 15 таких объектов.

Большая часть объектов находится в Новом Уренгое. Среди них несколько незавершенных строек и уже построенные производственные здания, 4 гостевых домика, гаражи, общежития, трасса газопровода, емкости для хранения ГСМ. В Пуровском районе компания обязалась снести здание ремонтно-механической мастерской и освободить участок земли от стройматериалов и мусора.

Напомним, компанию «Роснефтегаз» бизнесмена Олега Ситникова по решению судов обязали освободить множество участков от незаконных построек на территории Ямала. Уже были ликвидированы несколько опасных заправочных станций, которые работали с нарушениями, часто горели и продавали некачественный бензин. Так службой судебных приставов был демонтирован незаконный понтонный мост через Пур в районе поселка Уренгой.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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