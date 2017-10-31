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Главные новости Тюменской области
12:38  31 октября 2017 0

Тюменцам показали, как будет сиять сухой фонтан на площади. ВИДЕО

Будущий фонтан на площади 400-летия Тюмени оснастят подсветкойфото — кадр из видео, AgitAngst, vimeo.com

В Сети появилось видео с изображением работы будущего «сухого» фонтана на площади 400-летия Тюмени.

Судя по видео, размещенному на хостинге vimeo.com, фонтан оснастят динамической подсветкой. В световую композицию будет включен и расположенный по соседству драматический театр.

Как писало «URA.RU» ранее, на площади строится трехэтажная парковка, два этажа которой будут подземными. Она сможет вместить 292 автомобиля. Стоимость работ составляет около 600 млн рублей. Работы по реконструкции площади выполняет компания «Мостострой-11» депутата Тюменской городской думы Николая Руссу.

Осенью 2017 года губернатор Владимир Якушев заявил, что в случае положительного опыта строительства многоуровневой парковки на площади 400-летия Тюмени в областной столице появятся и другие такие объекты.

Видео — AgitAngst, vimeo.com

Получить комментарии в Главном управлении строительства Тюменской области и у гендиректора компании «Мостострой-11» Николая Руссу не удалось.

Валерий Дорофеев
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