В Кургане ученики школы №56 и гимназии №19, которая входит в число лучших образовательных учреждений России, вынуждены ежедневно пробираться через огромные лужи и грязь по дороге на учебу. Улица, через которую лежит их путь, по словам местных жителей, не ремонтировалась уже 20 лет.
«Дорога от проспекта Голикова похожа на послевоенную. Огромные ямы, месиво грязи, пустыри. Ученики одной из лучших школ России вынуждены добираться на учебу в резиновых сапогах. Зимой дорога также не чистится», — говорится в видеоролике, который сняли инициативные жители Заозерного района Кургана. Они отмечают, что администрация обещала провести ремонт после окончания строительства жилого комплекса «Апельсин», однако «воз и ныне там».
В мэрии Кургана «URA.RU» пояснили, что ремонт улицы 5-й микрорайон не планируется — она не выделена «красными линиями», которые отделяют границы территорий общественного пользования от частной застройки, и городу не принадлежит. «Улица складывалась как временный проезд для подвоза материалов для строительства школы №56, детского сада, ЖК „Апельсин“ и других жилых домов. Она не является дорогой общего пользования, в реестре муниципального имущества не значится и обслуживанию не подлежит», — говорится в ответе администрации на запрос агентства.
Альтернативную дорогу — проезд от улицы Мальцева до дома 5-й микрорайон, 9 — починить в этом году не удалось из-за недостаточного финансирования. Дополненный проект, включающий ремонт проездов вокруг дома и гимназии №19, находится в предварительном списке на включение в программу «Благоустройство дворов и междворовых проездов» на 2018 год. Ориентировочная стоимость ремонта составит 9,6 млн рублей, добавили в мэрии.
Ранее «URA.RU» сообщало, что курганцев возмутил ремонт дорог во дворах с помощью чернозема.