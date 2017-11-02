В Кетовском районном суде Курганской области вынесли приговор сыну главы Введенского сельсовета Андрею Кузину, который до смерти избил своего рабочего. Подсудимого приговорили к лишению свободы на семь лет и взяли под стражу в зале суда.
Решение пока не вступило в законную силу. Как сообщили «URA.RU» в суде, с приговором Кузин не согласился и подал апелляционную жалобу.
Жестокое избиение произошло в селе Введенское 30 января этого года. У сына главы сельсовета возник конфликт с одним из рабочих арендуемого столярного цеха. После драки пострадавший попал в больницу, где скончался от полученных травм. Уголовное дело против Андрея Кузина было возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».