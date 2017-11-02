Жители Нового Уренгоя собираются устроить митинг против нарушений трудовых прав в компании «Роснефтегаз» местного бизнесмена Олега Ситникова. Акцию уже согласовали в местной администрации. Митинг пройдет в городе 7 ноября.
Инициаторы митинга призывают прийти всех пострадавших от действия компании. «Ситников и Ко не понимают ни по-плохому, ни по-хорошему! Что ж, давайте посмотрим этому старому беспредельщику и рабовладельцу в глаза! Ни письма к власти, ни проверки правоохранительных органов на него не подействуют. Ему даже уголовное преследование нипочем!!! Товарищи по несчастью, знаем, что нас много таких, обманутых, кинутых. Хватит ждать помощи! Пора действовать!» — передает «Север-Пресс» слова организаторов митинга.
Сообщения о нарушениях трудового законодательства в «Роснефтегазе» уже неоднократно появлялись в СМИ. Одно из последних громких ЧП случилось в мае 2017 года. Компания бросила на одном из месторождений вахтовиков без еды и питья. Вызволять рабочих пришлось сотрудникам «Ямалспаса».
А в июне этого года бывшая сотрудница «Роснефтегаза» обратилась в прокуратуру ЯНАО с требованием привлечь к ответу бизнесмена, который, по её мнению, игнорирует все требования Трудового кодекса РФ и нормы здравого смысла. Она пишет, что глава корпорации относится к своим рабочим как к «холопам на усадьбе».