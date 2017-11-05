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05 ноября 2017
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Главные новости 
10:00  05 ноября 2017 0

На месте гибели отшельника с перевала Дятлова установили памятную табличку. ФОТО

Памятная табличка на месте гибели отшельника с перевала Дятлова
Туристы выполнили просьбу родственников туриста-одиночки Олега Бородина, замерзшего в горахФото: Юлия Кукарских, предоставлено КСП «Спутник»
новость из сюжета:
Тайна перевала Дятлова
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В горах Северного Урала появилась мемориальная табличка, посвященная туристу-одиночке из Челябинска Олегу Бородину, который замерз в избушке в районе перевала Дятлова в январе 2016 года. Об этом «URA.RU» сообщили туристы, принимавшие участие в установке памятного знака. Его прикрепили к каменной пирамиде, под которой захоронен прах отшельника.

Установить памятную надпись туристов попросили родственники погибшего — бывшая супруга Ольга и сын Вячеслав. Эту миссию взяла на себя группа туристов от клуба спортивных путешествий (КСП) «Спутник» из Екатеринбурга, совершавшая последний в этом сезоне поход на плато Маньпупынер через перевал Дятлова (он состоялся еще в конце лета).

Недавно участники этого похода прислали в редакцию «URA.RU» фотографии и короткий видеоролик с установки мемориальной доски. «Здесь захоронен прах «отшельника с перевала Дятлова, — написано на ней. — Покойся с миром, добрый человек! Родные и друзья-туристы». Также на доске указаны даты жизни Олега Бородина: 17.08.1968 — 04.01.2016.

Прикрепил табличку к груде камней инструктор турклуба «Спутник» Роман Кожевников, руководивший походом на «пупы». По его словам, он часто водит группы в этом районе, и во время своих походов не раз встречал Олега Бородина в районе перевала Дятлова. Турист-инструктор счел за честь воздать память отшельнику, которого знали многие туристы.

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Год назад, напомним, другая группа туристов — участники трехнедельной экспедиции на перевал Дятлова выполнили волю сына погибшего отшельника и захоронили прах Олега Бородина на склоне горы Моттевчахль, где стоит избушка, в которой он скончался. Сын «отшельника» Вячеслав Бородин поблагодарил туристов и сообщил редакции «URA.RU», что мечтает когда-нибудь сам оказаться на перевале Дятлова, чтобы посетить место, где отец провел свои последние дни.

2 февраля 1959 года группа туристов Уральского политехнического института (УПИ) под руководством Игоря Дятлова пропала в горах Северного Урала. Через несколько дней поисковой операции на склоне горы Холатчахль были обнаружены разрезанная палатка и тела пятерых человек, еще четверых нашли лишь через два месяца под снегом. У погибших были переломаны ребра, а у одного зафиксирована вмятина на черепе. Материалы уголовного дела о гибели туристов долгие годы были засекречены. Причина случившегося до сих пор точно не известна. В январе 2015 году в домике в горах за перевалом Дятлова туристы из Перми нашли труп «отшельника».

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Турист-инструктор Роман Кожевников прикрепляет памятную табличку к камням Фото: Юлия Кукарских, предоставлено КСП «Спутник»

Андрей Гусельников
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