Агрессивный водитель маршрутки в Тюмени, напавший на активиста Сергея Волошина, уволен и занесен в черный список после разбирательства в транспортной компании.
Дорожный конфликт произошел 2 ноября на перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской в Тюмени. Активист стал снимать на видео нарушения водителей транспортных средств. В какой-то момент ПДД нарушил водитель маршрутки №45, которому Волошин сделал замечание, сообщает портал 72.ru.
В ответ автолюбитель стал нецензурно ругаться и едва не отобрал сотовый телефон с камерой у автора съемки. Позже запись заинтересовала сотрудников ГИБДД, а также работодателя агрессивного водителя, который принял решение избавиться от ненадежного сотрудника и занести его личность в черный список, чтобы он не попал на работу к другим перевозчикам.
Ранее «URA.RU» подробно писало об инциденте, в том числе, представив позицию ГИБДД Тюменской области.
Видео: 72.ru