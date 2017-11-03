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Главные новости Тюменской области
10:45  03 ноября 2017 0

Скандальный водитель маршрутки из Тюмени попал в черный список

Виды Екатеринбурга, толпа, остановка, маршрутка, пассажиры, общественный транспорт, толкучка
На маршрут поставили нового водителяФото: Анна Майорова © URA.RU

Агрессивный водитель маршрутки в Тюмени, напавший на активиста Сергея Волошина, уволен и занесен в черный список после разбирательства в транспортной компании.

Дорожный конфликт произошел 2 ноября на перекрестке улиц Мельникайте и Харьковской в Тюмени. Активист стал снимать на видео нарушения водителей транспортных средств. В какой-то момент ПДД нарушил водитель маршрутки №45, которому Волошин сделал замечание, сообщает портал 72.ru.

В ответ автолюбитель стал нецензурно ругаться и едва не отобрал сотовый телефон с камерой у автора съемки. Позже запись заинтересовала сотрудников ГИБДД, а также работодателя агрессивного водителя, который принял решение избавиться от ненадежного сотрудника и занести его личность в черный список, чтобы он не попал на работу к другим перевозчикам.

Ранее «URA.RU» подробно писало об инциденте, в том числе, представив позицию ГИБДД Тюменской области.

Видео: 72.ru

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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