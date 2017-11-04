Салехард ответил санкциям Запада в День народного единства. ФОТОРЕПОРТАЖ

16:11 04 ноября 2017 0

День народного единства отметили в Салехарде с новыми лозунгами Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Несколько сотен человек 4 ноября собрались на площади центра «Геолог» в Салехарде, где прошел митинг в честь Дня народного единства. Количество транспарантов с лозунгами в этом году заметно увеличилось. К уже традиционному «Нас много — Родина одна» добавились новые: «Мы верим в страну, мы верим Путину», «Пока мы едины, пока мы дружны, санкции запада нам не страшны», «Все за Россию. Россия за всех!»

Случайных прохожих в толпе почти не было. В основном все пришедшие — сотрудники муниципальных и окружных учреждений, представители политических партий, общественники и члены прочих организаций. К микрофону традиционно приглашали представителей общественности. Так салехардцев поздравил с праздником лидер общественной организации «лотос» и по совместительству депутат городской думы Владимир Полупанов.

Полупанов отметил, что в Салехарде всегда мирно уживались представители разных народов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

«В Салехарде трудятся и проживают соотечественники со всех уголков страны и ближнего зарубежья. Их объединяет духовная общность и стремление принести максимальную пользу своей стране. Только вместе, объединив усилия, мы сможем решать важнейшую задачу — это улучшение качества и благосостояния нашей жизни», — отметил депутат.

От имени ветеранов и всего старшего поколения выступила представитель городского Совета старожилов Татьяна Гостюхина. «История развития Салехарда показала, как нужно общаться, чтобы жить в мире и согласии. Хочется, чтобы на территории всей России развитие базировалось на единении люде, говорящих на разных языках, исповедующих разную религию», — подчеркнула она.

1/6 На митинге появились новые лозунги Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Представитель национальной культурной автономия татар Салехарда «Ватан» Равиль Ниязов в поздравительной речи призвал всех не расслабляться: «Мы должны дружно трудиться и дружно стоят за свою отчизну. Враг не дремлет. Терроризм везде и всюду. По этому нам надо быть бдительными, дружными и стоять за нашу державу»

Митинг завершила председатель общественной палаты Салехарда Наталья Рыбакова. «Разрешите пожелать вам мира, здоровья, благосостояния и всяческих успехов на благо нашей любимой Родины. С праздником дорогие Салехарды!» — воскликнула она.