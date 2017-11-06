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Главные новости Тюменской области
18:47  06 ноября 2017 0

Молодой тюменский шахматист поразил жюри шоу на федеральном канале навыками мнемотехники. ВИДЕО

Молодой тюменец выполнил сложнейшее задание без ошибокФото: скрин с видео

Тюменский гроссмейстер Даниил Юффа вошел в десятку лучших участников телешоу «Удивительные люди» на канале «Россия1».

Во время финального испытания в борьбе за приз в один миллион рублей, уральскому шахматисту пришлось совместить игру на доске с мнемотехникой. За три минуты молодой игрок запомнил расположение чисел на шахматной доске от одного до 64, после чего вслепую открыл все ячейки, используя ходы коня. По правилам возвращаться на уже посещенную клетку было запрещено.

Тюменцу удалось выполнить задание без единой ошибки, этим он заработал бурные овации зала. При этом взять приз Юффа так и не смог — зрители из 10 человек выбрали другого игрока из Томска, который смог виртуозно собрать кубик Рубика. За Даниила свои голоса отдали только 9% зрителей.

Юффа является трехкратным чемпионом России по быстрым шахматам. В настоящее время он обучается в ТюмГУ.

Лев Истомин
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