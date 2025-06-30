Почти на четыре часа задерживается прилет рейса из Турции в Тюмень

Рейс задерживается как на прилет, так и на вылет
Рейс «Уральских авиалиний» из Антальи (Турция) в Тюмень задерживается почти на четыре часа. Это приведет к задержке обратного вылета. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс „Уральских авиалиний“, Анталья — Тюмень. Прибытие по расписанию: 20:50 30 июня. Расчетное время: 00:35 1 июля», — следует из данных тюменской авиагавани.
Обратный вылет в Турцию также будет задержан. Он был намечен на 00:05 1 июля, но покинет Тюмень только в 02:20.
URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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