Почти на четыре часа задерживается прилет рейса из Турции в Тюмень

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Рейс задерживается как на прилет, так и на вылет
Рейс задерживается как на прилет, так и на вылет Фото:

Рейс «Уральских авиалиний» из Антальи (Турция) в Тюмень задерживается почти на четыре часа. Это приведет к задержке обратного вылета. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс „Уральских авиалиний“, Анталья — Тюмень. Прибытие по расписанию: 20:50 30 июня. Расчетное время: 00:35 1 июля», — следует из данных тюменской авиагавани.

Обратный вылет в Турцию также будет задержан. Он был намечен на 00:05 1 июля, но покинет Тюмень только в 02:20.

URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.

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Рейс «Уральских авиалиний» из Антальи (Турция) в Тюмень задерживается почти на четыре часа. Это приведет к задержке обратного вылета. Информация представлена на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс „Уральских авиалиний“, Анталья — Тюмень. Прибытие по расписанию: 20:50 30 июня. Расчетное время: 00:35 1 июля», — следует из данных тюменской авиагавани. Обратный вылет в Турцию также будет задержан. Он был намечен на 00:05 1 июля, но покинет Тюмень только в 02:20. URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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