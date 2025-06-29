29 июня 2025

Контракт подписал весной: на СВО погиб молодой военный из Тюменской области

На СВО погиб житель Ялуторовска Дмитрий Калиев
© Служба новостей «URA.RU»
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Военный погиб, защищая страну (архивное фото)
Военный погиб, защищая страну (архивное фото) Фото:

Дмитрий Калиев из Ялуторовска погиб в зоне СВО, выполняя свой служебный долг. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.

«Калиев Дмитрий Марсельевич родился 3 мая 2004 года. Весной 2025 года он подписал контракт с Минобороны. Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего героя!» — отметили в администрации Ялуторовска.

Прощание с военным пройдет 1 июля. Желающих почтить память Дмитрия ждут в 12:00 в Сретенском соборе Ялуторовска.

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Дмитрий Калиев из Ялуторовска погиб в зоне СВО, выполняя свой служебный долг. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города. «Калиев Дмитрий Марсельевич родился 3 мая 2004 года. Весной 2025 года он подписал контракт с Минобороны. Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего героя!» — отметили в администрации Ялуторовска. Прощание с военным пройдет 1 июля. Желающих почтить память Дмитрия ждут в 12:00 в Сретенском соборе Ялуторовска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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