Контракт подписал весной: на СВО погиб молодой военный из Тюменской области

Военный погиб, защищая страну (архивное фото)
Дмитрий Калиев из Ялуторовска погиб в зоне СВО, выполняя свой служебный долг. Об этом URA.RU рассказали в мэрии города.
«Калиев Дмитрий Марсельевич родился 3 мая 2004 года. Весной 2025 года он подписал контракт с Минобороны. Погиб при исполнении воинского долга в зоне специальной военной операции. Выражаем искренние соболезнования родным и близким нашего героя!» — отметили в администрации Ялуторовска.
Прощание с военным пройдет 1 июля. Желающих почтить память Дмитрия ждут в 12:00 в Сретенском соборе Ялуторовска.
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