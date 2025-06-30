Проезд закроют на несколько дней
В Тюмени с 8 по 11 июля будет перекрыт проезд по перекрестку улиц 5-й Степной переулок и Гастелло. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.
«С 8 по 11 июля планируется прекращение движения на перекрестке улиц 5-й Степной переулок и Гастелло. Причина: работы по реконструкции участка тепловой сети», — рассказали в администрации.
Объехать перекрытие можно по улицам Панфиловцев, Баумана и Ставропольской. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени будут и другие перекрытия. Так, из-за ремонтов будут закрыты для проезда участки на Амурской и Магнитогорской.
Перекресток закроют для движения
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