В Тюмени на несколько дней перекроют проезд по перекрестку. Схема

В Тюмени с 8 по 1 июля закроют перекресток с улицей Гастелло
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Проезд закроют на несколько дней
Проезд закроют на несколько дней Фото:

В Тюмени с 8 по 11 июля будет перекрыт проезд по перекрестку улиц 5-й Степной переулок и Гастелло. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«С 8 по 11 июля планируется прекращение движения на перекрестке улиц 5-й Степной переулок и Гастелло. Причина: работы по реконструкции участка тепловой сети», — рассказали в администрации.

Объехать перекрытие можно по улицам Панфиловцев, Баумана и Ставропольской. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени будут и другие перекрытия. Так, из-за ремонтов будут закрыты для проезда участки на Амурской и Магнитогорской.

Перекресток закроют для движения
Перекресток закроют для движения
Фото:

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В Тюмени с 8 по 11 июля будет перекрыт проезд по перекрестку улиц 5-й Степной переулок и Гастелло. Об этом URA.RU сообщили в мэрии. «С 8 по 11 июля планируется прекращение движения на перекрестке улиц 5-й Степной переулок и Гастелло. Причина: работы по реконструкции участка тепловой сети», — рассказали в администрации. Объехать перекрытие можно по улицам Панфиловцев, Баумана и Ставропольской. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени будут и другие перекрытия. Так, из-за ремонтов будут закрыты для проезда участки на Амурской и Магнитогорской.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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