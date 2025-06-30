В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

В Тюменской области 1 июля ожидаются штормовой ветер и гроза
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Грозы и штормовой ветер предсказали жителям региона
Грозы и штормовой ветер предсказали жителям региона Фото:

Штормовые порывы ветра и гроза ожидаются в Тюменской области 1 июля. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».

«1 июля ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, западный. Местами порывы до 18 м/с». — говорится в предупреждении.

Непосредственно в Тюмени днем 1 июля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха достигнет 27-ми градусов тепла. 

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Штормовые порывы ветра и гроза ожидаются в Тюменской области 1 июля. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72». «1 июля ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, западный. Местами порывы до 18 м/с». — говорится в предупреждении. Непосредственно в Тюмени днем 1 июля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха достигнет 27-ми градусов тепла. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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