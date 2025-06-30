В Тюменской области объявили штормовое предупреждение

Грозы и штормовой ветер предсказали жителям региона
Штормовые порывы ветра и гроза ожидаются в Тюменской области 1 июля. Об этом сообщает telegram-канал «Оповещение72».
«1 июля ночью преимущественно без осадков, местами туман. Днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер северо-западный, западный. Местами порывы до 18 м/с». — говорится в предупреждении.
Непосредственно в Тюмени днем 1 июля ожидается небольшой дождь. Температура воздуха достигнет 27-ми градусов тепла.
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