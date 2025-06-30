В России исчезнет почти треть таксопарков

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Отдельных лизинговых программ для такси в России не существует
Отдельных лизинговых программ для такси в России не существует Фото:

В ближайшие полтора года с российского рынка может уйти почти треть таксопарков. Уже к концу 2025 года ожидается закрытие 20% компаний, а к концу 2026 года — еще 10%. Основная причина — невозможность обновления автопарка и устаревание техники на фоне высоких кредитных ставок.

«В группе риска — молодые автопредприятия, открывшиеся три года назад на волне спроса на такси. У них еще не накоплены внутренние резервы для существования в условиях высоких ставок лизинга», — рассказал руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов «Известиям». Их техника быстро устаревает, а ресурсы для обновления отсутствуют. Кроме того, новые автомобили, преимущественно отечественного и китайского производства, требуют дорогостоящего ремонта уже через полтора года эксплуатации.

Ключевая ставка Центробанка остается слишком высокой, что делает кредиты для таксопарков практически недоступными. Отдельных лизинговых программ для такси в России не существует, а существующие предложения не соответствуют специфике отрасли. По информации «Газпромбанк Автолизинг», программа лизинга колесной техники от Минпромторга не подходит для таксопарков, а рынок лизинга новых автомобилей за первые месяцы 2025 года сократился почти на 45%.

С 2025 года изменилось налоговое законодательство, что дополнительно сокращает доходы таксопарков. Некоторые компании, пытаясь избежать банкротства, уходят в тень и дробят бизнес, чтобы сэкономить на НДС. Это увеличивает долю серого сектора на рынке перевозок. Ужесточение регулирования отрасли приводит к оттоку кадров. Для удержания оставшихся водителей компаниям приходится повышать зарплаты, что дополнительно увеличивает расходы бизнеса.

Эксперты прогнозируют, что сокращение числа таксопарков и переход части перевозчиков в неофициальный сектор приведут к снижению доступности услуги и росту цен на такси. Уже сейчас рентабельность работы с новыми машинами оценивается как отрицательная, а эксплуатация автомобилей старше четырех лет становится убыточной.

В апреле и мае 2025 года сервисы такси и каршеринга резко увеличили закупки новых и подержанных иномарок, опасаясь грядущих ограничений на использование зарубежных автомобилей. Перевозчики опасаются, что продукция «АвтоВАЗа» станет безальтернативной для рынка, что также может повлиять на качество и стоимость услуг.

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В ближайшие полтора года с российского рынка может уйти почти треть таксопарков. Уже к концу 2025 года ожидается закрытие 20% компаний, а к концу 2026 года — еще 10%. Основная причина — невозможность обновления автопарка и устаревание техники на фоне высоких кредитных ставок. «В группе риска — молодые автопредприятия, открывшиеся три года назад на волне спроса на такси. У них еще не накоплены внутренние резервы для существования в условиях высоких ставок лизинга», — рассказал руководитель таксопарка Multi taxi Василий Баранов «Известиям». Их техника быстро устаревает, а ресурсы для обновления отсутствуют. Кроме того, новые автомобили, преимущественно отечественного и китайского производства, требуют дорогостоящего ремонта уже через полтора года эксплуатации. Ключевая ставка Центробанка остается слишком высокой, что делает кредиты для таксопарков практически недоступными. Отдельных лизинговых программ для такси в России не существует, а существующие предложения не соответствуют специфике отрасли. По информации «Газпромбанк Автолизинг», программа лизинга колесной техники от Минпромторга не подходит для таксопарков, а рынок лизинга новых автомобилей за первые месяцы 2025 года сократился почти на 45%. С 2025 года изменилось налоговое законодательство, что дополнительно сокращает доходы таксопарков. Некоторые компании, пытаясь избежать банкротства, уходят в тень и дробят бизнес, чтобы сэкономить на НДС. Это увеличивает долю серого сектора на рынке перевозок. Ужесточение регулирования отрасли приводит к оттоку кадров. Для удержания оставшихся водителей компаниям приходится повышать зарплаты, что дополнительно увеличивает расходы бизнеса. Эксперты прогнозируют, что сокращение числа таксопарков и переход части перевозчиков в неофициальный сектор приведут к снижению доступности услуги и росту цен на такси. Уже сейчас рентабельность работы с новыми машинами оценивается как отрицательная, а эксплуатация автомобилей старше четырех лет становится убыточной. В апреле и мае 2025 года сервисы такси и каршеринга резко увеличили закупки новых и подержанных иномарок, опасаясь грядущих ограничений на использование зарубежных автомобилей. Перевозчики опасаются, что продукция «АвтоВАЗа» станет безальтернативной для рынка, что также может повлиять на качество и стоимость услуг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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