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Главные новости Ямала
13:00  07 ноября 2017 0

Ямалец прошел 18 км и погиб в тундре после ссоры на рыбалке

Рыбаки на Городском пруду. Екатеринбург, зимняя рыбалка, хобби, увлечение
Друзья поссорились из-за выбора места для ловли рыбыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тело пропавшего ямальского рыбака обнаружили в 18 километрах от места, где его видели в последний раз. Как выяснилось, мужчина поссорился с другом и самостоятельно отправился в город.

Двое жителей города Лабытнанги 3 ноября поехали на рыбалку в район 76-го километра трассы Обская—Бованенково. Во время рыбной ловли между ними произошла ссора; как сообщает cайт следственного управления СК РФ по ЯНАО, из-за «несогласованности в выборе места».

Погибший обиделся на товарища и принял решение оставить его с автомобилем и вернуться в город пешком. Приятель попытался разыскать пропавшего, но не сумел и обратился к правоохранителям. Спустя трое суток тело мужчины было найдено в лесотундровой зоне в 18 километрах от того места, где он поссорился с другом.

Следователи не обнаружили следов борьбы на месте ссоры. В данный момент назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти рыбака.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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