Ямалец прошел 18 км и погиб в тундре после ссоры на рыбалке

Тело пропавшего ямальского рыбака обнаружили в 18 километрах от места, где его видели в последний раз. Как выяснилось, мужчина поссорился с другом и самостоятельно отправился в город.
Двое жителей города Лабытнанги 3 ноября поехали на рыбалку в район 76-го километра трассы Обская—Бованенково. Во время рыбной ловли между ними произошла ссора; как сообщает cайт следственного управления СК РФ по ЯНАО, из-за «несогласованности в выборе места».
Погибший обиделся на товарища и принял решение оставить его с автомобилем и вернуться в город пешком. Приятель попытался разыскать пропавшего, но не сумел и обратился к правоохранителям. Спустя трое суток тело мужчины было найдено в лесотундровой зоне в 18 километрах от того места, где он поссорился с другом.
Следователи не обнаружили следов борьбы на месте ссоры. В данный момент назначена судебная экспертиза для установления точной причины смерти рыбака.