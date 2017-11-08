В зауральском детсаду родители боятся, что протекающий потолок рухнет на детей

В городе Петухово родители жалуются на протекающий потолок в детском саду. По их словам, администрация не предпринимает никаких усилий, чтобы изменить ситуацию.
Речь идет о бывшем детсаде «Родничок», который сейчас объединен с другим дошкольным учреждением «Петушок». «Уже не первый год такая проблема. В одном месте отремонтировали, в другом течет. Мы боимся, что в один прекрасный день на детей обрушится эта штукатурка», — рассказала мама одного из детей, который посещает старшую группу. Фамилию она попросила не называть, чтобы ребенок не столкнулся с негативным отношением персонала.
Заведующая детсадом оказалась в отпуске, а замещающая ее сотрудница с ходу назвала жалобы «недостоверной информацией» по причине их анонимности. И только затем пообещала выяснить все обстоятельства.