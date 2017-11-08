Курганец пригрозил судом строителям храма на берегу Тобола

20:16 08 ноября 2017 0

Патриарх Кирилл одобрил строительство нового Свято-Троицкого храма Фото: Александр Кадников © URA.RU

Краевед и правозащитник Иннокентий Хлебников хочет обратиться в суд для того, чтобы строительство Свято-Троицкого храма на берегу реки Тобол в Кургане признали вне закона. Ранее с такой просьбой он обратился в Министерство культуры РФ.

По мнению Хлебникова, церковь должна располагаться именно на том месте, где стояла до 1957 года, пока ее не уничтожила советская власть. «Памятник Наташе Аргентовской стоит прямо по центру фундамента церкви. Начав стройку на берегу Тобола, отступили на 100 метров! По закону об объектах культурного наследия предусматривается не строительство новых церквей, а воссоздание старых», — пояснил правозащитник «URA.RU». Как считает Хлебников, памятник Аргентовской в этом случае можно снести или переставить.

Сергей Муратов, который занимается строительством церкви, сказал агентству, что понимает беспокойство общественника по поводу исторической справедливости, однако возвести храм именно на этом месте просто невозможно — для этого придется «перекроить» Троицкую площадь и подвинуть здание областной филармонии. На взгляд Муратова, новая церковь составит гармоничный ансамбль с площадью и филармонией, вместе они станут духовным центром города.

Согласно историческим данным, Троицкий собор в Кургане возвели в 1767 году. На протяжении веков он был главным храмом города, пока его не взорвали по причине ветхого состояния в 1957-м. Летом 2017 года новую церковь на берегу реки начал строить курганский промышленник Сергей Муратов. Известно, что она будет высотой тридцать метров, а по стилю напомнит храм Покрова на Нерли. Место основания Свято-Троицкого храма во время своего визита в Курган освятил патриарх Кирилл.