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Главные новости Курганской области
13:31  09 ноября 2017 0

Уральский подросток попал под следствие за оскорбления на стенах

Галерея
Он расписал несколько фасадов домов с помощью баллончика (архивное фото)Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Кургане завели уголовное дело на 17-летнего подростка, который расписал оскорбительными надписями несколько зданий в городе Щучье.

Дело возбуждено по статье «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично», сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Курганской области.

По данным следствия, оскорбительные надписи в нецензурной форме насчет представителей кавказского и среднеазиатского этносов были сделаны 3 ноября на фасадах ряда домов при помощи баллончика с черной краской.

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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