Уральский подросток попал под следствие за оскорбления на стенах

Он расписал несколько фасадов домов с помощью баллончика (архивное фото)
В Кургане завели уголовное дело на 17-летнего подростка, который расписал оскорбительными надписями несколько зданий в городе Щучье.
Дело возбуждено по статье «действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично», сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по Курганской области.
По данным следствия, оскорбительные надписи в нецензурной форме насчет представителей кавказского и среднеазиатского этносов были сделаны 3 ноября на фасадах ряда домов при помощи баллончика с черной краской.