12:09 10 ноября 2017 0

На рабочем совещании обсудили меры по оздоровлению КМЗ фото: пресс-служба губернатора Курганской области

В Курган 10 ноября прибыли представили госкорпорации «Ростех» и «Внешэкономбанка», чтобы ознакомиться с технологическими и кадровыми возможностями Курганмашзавода. Они уже встретились с губернатором региона Алексеем Кокориным и сейчас находятся на КМЗ, сообщает пресс-служба губернатора.

В составе делегации: заместитель председателя ВЭБ Петр Золотарев, индустриальный директор кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов, а также генеральный директор ООО «ККУ „Концерн ‚Тракторные заводы‘ Альберт Баков.

фото: пресс-служба губернатора Курганской области

На рабочей встрече с губернатором обсудили выполнение мероприятий по оздоровлению завода, которые были утверждены наблюдательным советом «Внешэкономбанка». Как подчеркнул Алексей Кокорин, «необходимо предпринять все возможные меры, чтобы сохранить производственные мощности одного из ведущих предприятий Зауралья и постараться сделать так, чтобы процесс оздоровления КМЗ прошел без потерь для его коллектива».

«Ростех» подтвердил намерение развивать завод. Модельный ряд предприятия большой, но не исключена разработка новой продукции. Оборонзаказ просматривается на десять лет вперед, — сразу после встречи с губернатором прокомментировал вице-губернатор Александр Константинов.

Напомним, 30 июня акционеры КМЗ приняли решение передать предприятие от концерна «Тракторные заводы» под управление АО «Центромашпроект» госкорпорации «Ростех». В октябре этого года был избран новый состав Совета директоров ОАО «Курганмашзавод», который возглавил Сергей Абрамов. Бывший руководитель КМЗ, гендиректор концерна «Тракторные заводы» Альберт Баков (зять режиссера Никиты Михалкова) также вошел в новый состав совета директоров оборонного предприятия. Напомним, банкротства самого концерна «Тракторные заводы» недавно потребовал Внешэкономбанк, иск поступил в суд в октябре. Ранее за банкротство «Тракторных заводов» высказывался руководитель госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.