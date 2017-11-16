Городские депутаты и чиновники Ямала по коррумпированности обошли гаишников и учителей

Из общего числа коррупционных преступлений и нарушений, выявленных прокуратурой Ямала с начала 2017 года, большая часть совершена чиновниками и депутатами. В основном это госслужащие муниципального уровня, руководители муниципальных предприятий, городские и поселковые народные избранники. Об этом говорили участники открытого форума прокуратуры ЯНАО.
«Еще два года назад около 90% всех обвиняемых по уголовным коррупционным делам составляли сотрудники ГИБДД и преподаватели. Последние два года к ним присоединились чиновники», — подметила и. о. прокурора Ямала Елена Литовченко.
По нарушениям, которые не предусматривают уголовной ответственности, депутаты и чиновники и вовсе выбились в лидеры. Согласно официальной статистике прокуратуры, с начала года выявлено всего более 700 нарушений законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Значительная их часть — это предоставление неточных сведений о доходах. 60 нарушений связанны с конфликтом интересов, когда чиновники брали к себе на работу близких родственников.
Всего же к ответственности за коррупцию по результатам прокурорских проверок было привлечено 160 физически и юридических лиц. Выписано штрафов более чем на 45 млн. рублей. Заведено три уголовных дела. 10 человек лишились должностей из-за утраты доверия.