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16 ноября 2017
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13 ноября 2017
00:38  16 ноября 2017 0

Городские депутаты и чиновники Ямала по коррумпированности обошли гаишников и учителей

Врио губернатора Решетников в Кудымкаре. Пермь, чиновники, ноги под столом, министры, ноги
На Ямале чиновники стали лидерами по части коррупционных преступленийФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Из общего числа коррупционных преступлений и нарушений, выявленных прокуратурой Ямала с начала 2017 года, большая часть совершена чиновниками и депутатами. В основном это госслужащие муниципального уровня, руководители муниципальных предприятий, городские и поселковые народные избранники. Об этом говорили участники открытого форума прокуратуры ЯНАО.

«Еще два года назад около 90% всех обвиняемых по уголовным коррупционным делам составляли сотрудники ГИБДД и преподаватели. Последние два года к ним присоединились чиновники», — подметила и. о. прокурора Ямала Елена Литовченко.

По нарушениям, которые не предусматривают уголовной ответственности, депутаты и чиновники и вовсе выбились в лидеры. Согласно официальной статистике прокуратуры, с начала года выявлено всего более 700 нарушений законодательства в сфере борьбы с коррупцией. Значительная их часть — это предоставление неточных сведений о доходах. 60 нарушений связанны с конфликтом интересов, когда чиновники брали к себе на работу близких родственников.

Всего же к ответственности за коррупцию по результатам прокурорских проверок было привлечено 160 физически и юридических лиц. Выписано штрафов более чем на 45 млн. рублей. Заведено три уголовных дела. 10 человек лишились должностей из-за утраты доверия.

Вячеслав Егоров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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