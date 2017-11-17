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17 ноября 2017
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14 ноября 2017
11:00  17 ноября 2017 0

Тюменец подделал диплом и попал под статью, мечтая служить в полиции

ЧП на Октябрьском Поле. Москва, полицейский, октябрьское поле
Мечта стать полицейским у парня теперь не сбудетсяФото: Владимир Андреев © URA.RU

Житель Тюмени предъявил липовый диплом, желая устроиться на службу в полицию. Теперь против несостоявшегося стража порядка возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы.

Молодой человек обратился в кадровое подразделение УМВД России по Тюменской области, где в числе прочих документов предоставил диплом о высшем образовании.

«При проверке подлинности диплома сотрудниками Управления по работе с личным составом установлено, что мужчине диплом в учебном заведении не выдавался. В связи с этим молодому человеку было отказано в приеме на работу», — говорится в сообщении на сайте полицейского ведомства Тюменской области.

Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что парень действительно учился в одном из институтов, но был отчислен в прошлом году из-за неуспеваемости. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы сроком до двух лет.

Сергей Снегирев
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© Служба новостей «URA.Ru»
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