Тюменец подделал диплом и попал под статью, мечтая служить в полиции

Житель Тюмени предъявил липовый диплом, желая устроиться на службу в полицию. Теперь против несостоявшегося стража порядка возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы.
Молодой человек обратился в кадровое подразделение УМВД России по Тюменской области, где в числе прочих документов предоставил диплом о высшем образовании.
«При проверке подлинности диплома сотрудниками Управления по работе с личным составом установлено, что мужчине диплом в учебном заведении не выдавался. В связи с этим молодому человеку было отказано в приеме на работу», — говорится в сообщении на сайте полицейского ведомства Тюменской области.
Во время проверки сотрудники полиции выяснили, что парень действительно учился в одном из институтов, но был отчислен в прошлом году из-за неуспеваемости. Против молодого человека возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов». Максимальное наказание, которое ему грозит — лишение свободы сроком до двух лет.