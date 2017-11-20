Курганцы надеются стать обладателями крупной суммы денег
Курганцы атакуют лотерейные киоски после крупных выигрышей россиян. В понедельник, 20 ноября у киоска Центрального почтамта в Кургане был отмечен необычный ажиотаж, передает корреспондент «URA.RU».
Одна из пожилая женщина купила билет с криком: «Я выиграю миллиард!». Такую популярность лотерейные билеты получили после нескольких крупных выигрышей, которые достались россиянам в последнее время. Так, удача улыбнулась 63-летней жительнице Воронежской области Наталье Власовой, которая выиграла 506 рублей в лотерею «Столото».
В минувшие выходные житель Сургута также в лотерее сорвал куш на сумму более 32 миллионов рублей.