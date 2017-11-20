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Главные новости Курганской области
10:05  20 ноября 2017 0

«Я выиграю миллиард!» В надежде повторить успех счастливчиков курганцы массово скупают лотерейные билеты. ФОТО

Женщина у киоска. Курган, покупка лотерейных билетов
Курганцы надеются стать обладателями крупной суммы денегФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Курганцы атакуют лотерейные киоски после крупных выигрышей россиян. В понедельник, 20 ноября у киоска Центрального почтамта в Кургане был отмечен необычный ажиотаж, передает корреспондент «URA.RU».

Одна из пожилая женщина купила билет с криком: «Я выиграю миллиард!». Такую популярность лотерейные билеты получили после нескольких крупных выигрышей, которые достались россиянам в последнее время. Так, удача улыбнулась 63-летней жительнице Воронежской области Наталье Власовой, которая выиграла 506 рублей в лотерею «Столото».

В минувшие выходные житель Сургута также в лотерее сорвал куш на сумму более 32 миллионов рублей.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
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