Перед тюменскими рабочими погасили долги в полмиллиарда

За десять месяцев 2017 года в Тюменской области предприятия погасили долги по зарплате на сумму более 0,5 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Наибольшие долги по выплатам зафиксированы в промышленной (35%) и в строительной отрасли (26,8%).
В прокуратуре рассказали, что за десять месяцев в правах восстановлено около 3,5 тысячи работников. Надзорное ведомство выявило 4908 нарушений в сфере оплаты труда. «Для их устранения внесено 97 протестов, 338 представлений, в суды направлено 2065 заявлений о взыскании зарплаты, объявлено 165 предостережений», — отметили в прокуратуре.
По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 252 лица, к административной — 241 человек. Еще 74 уголовных дела возбудили органы Следственного комитета.
«Сложной остается ситуация с выплатой зарплаты работникам предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства. Сейчас в области 21 банкротное предприятие, на которые приходится 138 млн рублей задолженности», — подчеркнули в прокуратуре.
Для сравнения: за весь 2016 год было погашено 432 млн рублей, за 2015 год — 374 млн рублей, за 2014 год — 121 млн рублей.