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Главные новости Тюменской области
13:57  22 ноября 2017 0

Перед тюменскими рабочими погасили долги в полмиллиарда

Клипарт , купюры, деньги, рубли
Тысячам тюменцев выплатили долги по зарплатеФото: Алексей Гущин © URA.RU

За десять месяцев 2017 года в Тюменской области предприятия погасили долги по зарплате на сумму более 0,5 миллиарда рублей, рассказали в пресс-службе прокуратуры региона. Наибольшие долги по выплатам зафиксированы в промышленной (35%) и в строительной отрасли (26,8%).

В прокуратуре рассказали, что за десять месяцев в правах восстановлено около 3,5 тысячи работников. Надзорное ведомство выявило 4908 нарушений в сфере оплаты труда. «Для их устранения внесено 97 протестов, 338 представлений, в суды направлено 2065 заявлений о взыскании зарплаты, объявлено 165 предостережений», — отметили в прокуратуре.

По актам прокурорского реагирования к дисциплинарной ответственности привлечено 252 лица, к административной — 241 человек. Еще 74 уголовных дела возбудили органы Следственного комитета.

«Сложной остается ситуация с выплатой зарплаты работникам предприятий, находящихся в различных стадиях банкротства. Сейчас в области 21 банкротное предприятие, на которые приходится 138 млн рублей задолженности», — подчеркнули в прокуратуре.

Для сравнения: за весь 2016 год было погашено 432 млн рублей, за 2015 год — 374 млн рублей, за 2014 год — 121 млн рублей.

Виктор Дорофеев
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