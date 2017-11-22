В Кремле прокомментировали облако рутения над Уралом

15:19 22 ноября 2017 0

Дмитрий Песков заявил, что в Кремль не поступали сообщения об аварийных ситуациях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Кремль не поступало информации о каких-либо аварийных ситуациях в российских регионах, которые могли бы привести к выбросам изотопа рутений-106. Об этом в Сочи заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы пока не располагаем информацией ни от одного нашего ведомства о каких-либо причинах аварийных ситуаций, которые могли бы привести к подобному выбросу. Поэтому мы, безусловно, имели контакты со всеми нашими ведомствами, которые имеют отношение к этой сфере, и ни от одного ведомства подтверждения не было до сих пор», — цитирует ТАСС Дмитрия Пескова.

Уведомлений об аварийной ситуации не получали и власти Челябинской области. Ситуация с повышенной концентрацией рутения-106 на Южном Урале стала поводом для информационной повестки после того, как в соцсети выложили сообщение Росгидромета, опубликованное еще 12 октября. Ведомство официально подтвердило заявления европейских ученые, заявивших что в сентябре в России произошел выброс опасного вещества. Источником, по мнению ученых, стал ядерный объект на Южном Урале. В Росгидромете указали, что загрязнение выявлено в Аргаяшском районе, находящемся поблизости от Озерска, где находится химкомбинат «Маяк». При этом, по данным ведомства, ситуация не является критической, хотя уровень концентрации рутения оценили как «экстремально высокое загрязнение».

9 ноября (к этому времени сообщение Росгидромета уже более месяца было на сайте ведомства) в Челябинск приезжал президент РФ Владимир Путин. Ни на открытой части заседания российско-казахстанского форума, ни в кулуарах информация о рутении не обсуждалась.

В ПО «Маяк» заявили, что не имеют отношения к загрязнению атмосферы изотопом рутений-106. Работы по выделению 106Ru из отработанного ядерного топлива (и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения) на предприятии не проводятся уже много лет.

На сайте Минприроды РФ, которому подведомствен Росгидромет, накануне появилось сообщение о том, что уровни содержания Рутения-106 были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, установленной нормами радиационной безопасности НРБ-99/2009. Отмечалось, что для данного радионуклида критерии экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) не установлены. «В Росгидромете вызывала искреннее недоумение позиция общественной организации, некомпетентные оценки которой привели к массовому распространению недостоверной информации в СМИ», — говорится в сообщении.