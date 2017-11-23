Старинная усадьба Березиных в Кургане получила надежду на ремонт

В проекте бюджета Курганской области на 2018 год заложены 1,5 миллиона рублей на ремонт фасада усадьбы Березиных в Кургане. Об этом «URA.RU» рассказал начальник управления охраны объектов культурного наследия правительства Курганской области Сергей Севостьянов.
«Это еще проект, но я думаю, областное управление эти деньги выбьет», — отметил Севостьянов. Он уточнил, что потратить их планируют на ремонт фасада усадьбы.
В историческом здании на улице Куйбышева, 59 находится городской музей. В комплекс входят насколько зданий, в том числе надворные постройки, которые находятся в плачевном состоянии. Депутат гордумы Людмила Дорофеева делилась с «URA.RU» замыслами, что после реставрации на этом месте воссоздадут купеческую усадьбу — с конюшнями, народными промыслами и рукоделием.
В феврале 2016 года директор музея Татьяна Васильева сообщила о фактах, дающих основания полагать, что участок частично или полностью может быть передан частным лицам — земля в центре города заинтересовала застройщиков. В защиту усадьбы после этого высказывался депутат Госдумы Александр Ильтяков.