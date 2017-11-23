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23 ноября 2017
22 ноября 2017
Главные новости Курганской области
18:54  23 ноября 2017 0

Курганские НКО выиграли 3,5 млн на конкурсе президентских грантов. Львиная доля отошла создателям духовного спектакля

Разное.Курган, драматический театр
На сцене Курганского театра драмы поставят спектакль за 1,5 млн рублейФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Четыре некоммерческие организации Курганской области получили гранты Президента РФ на развитие гражданского общества. Результаты конкурса опубликованы на сайте Фонда президентских грантов.

Более 3,5 млн рублей поделили между собой НКО Кургана и Шадринска. Так, 431 тысячу 800 рублей потратят на создание центра молодежного волонтерского движения в столице региона, на 513 тысяч 100 рублей в Шадринске создадут детско-юношеский клуб туристической направленности «Феникс». В Курганской области также появится передвижная историческая экспозиция «Молодые герои Победы», на это выделили миллион 100 тысяч рублей. Самый большой грант достался благотворительному фонду поддержки театрального искусства в Курганском государственном театре драмы: на 1 миллион 518 тысяч 190 рублей здесь поставят духовно-просветительский спектакль «Отец Сергий» по повести Льва Толстого.

В беседе с корреспондентом «URA.RU» общественный деятель Андрей Вагин отметил, что от Курганской области, по сравнению с другими регионами, поступило мало заявок, поэтому сумма грантов и количество победителей оказались небольшими. «По краткому описанию проектов пока трудно оценить их „полезность“. В декабре мы планируем пригласить победителей в общественный совет, чтобы познакомиться, попросим рассказать о проектах подробнее. Возможно, кому-то понадобится дополнительная поддержка», — рассказал собеседник.

Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов в России представили 9 543 проекта. Победителями стали 2 243 некоммерческие организации, 1 881 из них находятся в регионах России.

Вера Чернышева
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© Служба новостей «URA.Ru»
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