Четыре некоммерческие организации Курганской области получили гранты Президента РФ на развитие гражданского общества. Результаты конкурса опубликованы на сайте Фонда президентских грантов.
Более 3,5 млн рублей поделили между собой НКО Кургана и Шадринска. Так, 431 тысячу 800 рублей потратят на создание центра молодежного волонтерского движения в столице региона, на 513 тысяч 100 рублей в Шадринске создадут детско-юношеский клуб туристической направленности «Феникс». В Курганской области также появится передвижная историческая экспозиция «Молодые герои Победы», на это выделили миллион 100 тысяч рублей. Самый большой грант достался благотворительному фонду поддержки театрального искусства в Курганском государственном театре драмы: на 1 миллион 518 тысяч 190 рублей здесь поставят духовно-просветительский спектакль «Отец Сергий» по повести Льва Толстого.
В беседе с корреспондентом «URA.RU» общественный деятель Андрей Вагин отметил, что от Курганской области, по сравнению с другими регионами, поступило мало заявок, поэтому сумма грантов и количество победителей оказались небольшими. «По краткому описанию проектов пока трудно оценить их „полезность“. В декабре мы планируем пригласить победителей в общественный совет, чтобы познакомиться, попросим рассказать о проектах подробнее. Возможно, кому-то понадобится дополнительная поддержка», — рассказал собеседник.
Всего на второй конкурс Фонда президентских грантов в России представили 9 543 проекта. Победителями стали 2 243 некоммерческие организации, 1 881 из них находятся в регионах России.