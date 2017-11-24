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24 ноября 2017
23 ноября 2017
22 ноября 2017
14:04  24 ноября 2017 0

Героиня детского порно из Ноябрьска пыталась покончить с собой. Сейчас она в больнице

Злоумышленники, выкладывающие порнографические фото, обещают отомстить своим жертвам, если те будут жаловаться в правоохранительные органыФото: соцсети

История с публикациями интимных фотографий подростков и их травлей в закрытых группах в соцсетях Ноябрьска получила продолжение. Одна из несовершеннолетних жертв издевательств попыталась покончить жизнь самоубийством. 16-летнюю девушку удалось спасти. Она госпитализирована с отравлением, сообщает городской паблик в соцсети «ВКонтакте» «Происшествия Ноябрьск».

Сейчас пострадавшая находится в больнице. От разговора с корреспондентом агентства посредством онлайн-переписки она отказалась.

«Мы активно включились в разбирательство. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы. Если подтвердится, что в отношении этой несовершеннолетней были определенные незаконные действия, то есть распространение запрещенных сведений и материалов, тогда, конечно же, речь будет идти о возбуждении уголовного дела по факту доведения до самоубийства», — прокомментировал агентству ситуацию уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО Виталий Орешкин.

Другая несовершеннолетняя, чьи фотографии также были опубликованы, ранее обратилась с жалобами к к администрации «ВКонтакте» с просьбой закрыть группы, распространяющие компрометирующие материалы. Когда сообщество закрыли, подростку написал с открытой страницы молодой человек, который посоветовал школьнице «убираться из города». Источники «URA.RU» в правоохранительных органах ЯНАО, сообщают, что другой пострадавшей девочке (ей 14 лет), лично угрожали пользователи таких групп.

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Фото: соцсети

В Следственном комитете по ЯНАО положение дел официально не комментируют.

Заседание законодательного собрания ЯНАО. Салехард, орешкин виталий
К ситуации подключился детский омбудсмен Ямала Виталий Орешкин
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Раньше за попытку доведения до суицида закон предусматривал наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Однако в связи с неоднократными появлениями различных «групп смерти» во «ВКонтакте» и других соцсетях, президент России Владимир Путин принял решение ужесточить этот вопрос. По новой версии уголовной статьи, доведение до самоубийства переходит в разряд тяжких преступлений, дополнительно вводится классификация преступления — «доведение до самоубийства через интернет». А если жертвами стали несовершеннолетние подростки, срок наказания увеличивается до 8-15 лет.

«URA.RU» ранее подробно писало о появлении закрытых групп во «ВКонтакте», где администраторы сообществ и их участники публикуют личную переписку с интимными фотографиями подростков. Размещают порнографические снимки как девочек, так и мальчиков. Предварительно администраторы сообществ склоняют несовершеннолетних девочек к интимной близости и таким образом добывают незаконный контент. Посты с фотографиями сопровождаются ссылками на аккаунты жертв публикаций, а также оскорблениями. Некоторым девочкам для снятия постов с их фотографиями удавалось договориться с админами групп за деньги.

Екатерина Максимова
© Служба новостей «URA.Ru»
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