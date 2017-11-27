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27 ноября 2017
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24 ноября 2017
19:15  27 ноября 2017 0

Кобылкин предложил использовать труд зэков для благоустройства Ямала

Губернатор Ямала провёл рабочую встречу с начальником УФСИН РФ по ЯНАО Александром Новиковым

Губернатор Ямала 27 ноября провёл рабочую встречу с начальником УФСИН РФ по ЯНАО Александром Новиковым, сообщает пресс-служба правительства Ямала. Дмитрий Кобылкин и руководитель ямальского отделения управления Федеральной службы исполнения наказаний обсудили возможность сотрудничества в вопросах трудовой занятости осужденных, развития производственного сектора пенитенциарной системы, социальной адаптации освобождаемых из мест лишения свободы.

Еще одной темой для обсуждения стала возможная конверсия производства исправительных учреждений на благо жителей Ямала.

Одна из первоочередных задач для губернатора — окружной проект формирования комфортной городской среды, к исполнению которого Дмитрий Кобылкин предложил привлечь заключенных.

«В настоящее время в муниципальных образованиях арктического региона проводится масштабная работа по созданию комфортной среды для населения округа. Производственные возможности исправительной системы также могут быть направлены на благоустройство территорий городов и посёлков округа», — предложил Дмитрий Кобылкин.

Губернатор также отметил важную роль ямальского управления ФСИН в сохранении правопорядка на Ямале.

Сергей Мороз
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© Служба новостей «URA.Ru»
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