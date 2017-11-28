16:47 28 ноября 2017 0

Пациент, которому пыталась помочь сотрудница скорой, ударил ее ногой в лицо Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане фельдшер больницы скорой медицинской помощи, которой сломал ногой нос агрессивный пациент, рассказала «URA.RU» о попытке руководства курганской БСМП замять инцидент. По мнению женщины, коллеги выгораживают агрессора.

Несчастный случай произошел 11 ноября около 23 часов в микрорайоне Храпово. Бригада скорой выехала на помощь пешеходу, попавшему под колеса. На месте медики обнаружили пострадавшего, сидящем в автомобиле, который его сбил. Пешеход оказался сильно пьян и сразу начал оскорблять медиков. В машину скорой его пришлось затаскивать силой. Во время осмотра (фельдшер заметила у мужчины две раны на голове) пациент повел себя буйно и, выкрикивая матерные слова, ударил женщину ногой в лицо.

По словам пострадавшей, которую зовут Елена (фамилия не указывается в интересах собеседницы агентства), она получила закрытый перелом костей носа. То, что последовало потом, шокировало женщину: полицейские отказались заводить дело на обидчика. Кроме того, по выражению Елены, в больнице ей «вымотали все нервы», а на работу пришлось выйти всего спустя восемь дней.

«Больше всего меня задело поведение коллег, от которых я не получила ни помощи, ни поддержки. Складывается ощущение, что оказывается какое-то давление извне, чтобы дело замяли», — делится Елена.

Она уточнила, что ее травму, которая обычно квалифицируется как средний вред здоровью, в больнице охарактеризовали как «легкую». Елена опасается, что из-за этого виновнику удастся избежать ответственности.

Елена сетует, что сотрудники скорой помощи не защищены от агрессии пациентов Фото: pixabay.com

В госинспекции труда Курганской области расследование инцидента прекратили. «Первоначально в медицинском заключении был тяжкий вред здоровью. В больнице по месту жительства уже выдали заключение о легком вреде. Поэтому расследованием сейчас занимаются по месту работы женщины, там создана специальная комиссия», — пояснили «URA.RU» в ведомстве. Получить комментарии в курганской Больнице скорой медицинской помощи не удалось — компетентный специалист не ответил на многократные звонки корреспондента агентства.

В региональном управлении МВД нашему агентству пояснили, что возбуждать уголовные дела, в которых потерпевшими признаны лица при исполнении служебных обязанностей, полицейские не уполномочены. По словам специалиста пресс-службы Виталия Макарова, все материалы переданы для рассмотрения в следственный комитет.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Курганской области Людмила Половникова уточнила, что проверка по факту инцидента еще ведется. Решение о возбуждении уголовного дела ориентировочно будет принято 4 декабря.