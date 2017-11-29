{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,33
Динамика за 2 недели
Евро 69,20
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
29 ноября 2017
28 ноября 2017
27 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
18:03  29 ноября 2017 0

Снеговики оккупируют набережную Тюмени

Шапшинское урочище. Ханты-Мансийский район., снеговик, тоска
Победитель каждой номинации получит 15 тысяч рублейФото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Тюмени будут два дня лепить снеговиков на набережной реки Туры. Итоги конкурса «Битва снеговиков» подведут 16 декабря и выберут победителей в пяти номинациях, сообщили в администрации города.

В конкурсе смогут принять участие команды образовательных учреждений. Количество участников команды должно составлять от пяти до десяти человек. Каждый муниципалитет может представить только один состав, в который обязательно должен входить взрослый человек — руководитель или родитель.

Снежные фигуры нужно успеть сделать за 15 и 16 декабря. На набережной реки для каждой группы выделят отдельный участок. В последний день жюри подведет итоги и выберет победителей.

Администрация Тюмени заявила о солидных призовых. Так, за первое место участники получат диплом первой степени и 15 тысяч рублей, за второе и третье места — по десять и пять тысяч соответственно. Все работы будут выложены на портале «Тюмень — наш дом», и каждый сможет отдать свой голос за понравившегося снеговика. Голосование продлится до 21 декабря, церемония награждения пройдет на главной елке Тюмени.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров