Снеговики оккупируют набережную Тюмени

Жители Тюмени будут два дня лепить снеговиков на набережной реки Туры. Итоги конкурса «Битва снеговиков» подведут 16 декабря и выберут победителей в пяти номинациях, сообщили в администрации города.
В конкурсе смогут принять участие команды образовательных учреждений. Количество участников команды должно составлять от пяти до десяти человек. Каждый муниципалитет может представить только один состав, в который обязательно должен входить взрослый человек — руководитель или родитель.
Снежные фигуры нужно успеть сделать за 15 и 16 декабря. На набережной реки для каждой группы выделят отдельный участок. В последний день жюри подведет итоги и выберет победителей.
Администрация Тюмени заявила о солидных призовых. Так, за первое место участники получат диплом первой степени и 15 тысяч рублей, за второе и третье места — по десять и пять тысяч соответственно. Все работы будут выложены на портале «Тюмень — наш дом», и каждый сможет отдать свой голос за понравившегося снеговика. Голосование продлится до 21 декабря, церемония награждения пройдет на главной елке Тюмени.