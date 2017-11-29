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29 ноября 2017
28 ноября 2017
Главные новости Курганской области
19:52  29 ноября 2017 0

В Зауралье благодаря «микроволновкам» стало вдвое меньше нарушителей ПДД

Власти планируют вынести на дороги еще 28 передвижных комплексовФото группы «ВКонтакте» «Подслушано у Водителей | Курган»

В Курганской области на участках дорог, где установлены системы видеофиксации, зарегистрировано вдвое меньше нарушений ПДД, сообщили «URA.RU» в пресс-службе регионального кабмина. С декабря власти планируют вынести на дороги еще 28 передвижных комплексов, которые в народе называют «микроволновками».

Об итогах работы системы видеофиксации на дорогах Зауралья доложили на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством первого замгубернатора Виктора Сухнева. Так, на 54,3% по сравнению с прошлым годом уменьшилось число нарушителей ПДД, на 50% — количество пострадавших в авариях.

Рассмотрели на заседании и результаты работы различных ведомств по обеспечению безопасности дорожного движения. Начальник областной Госавтоинспекции Михаил Чебыкин доложил, что на 1,5% удалось снизить число погибших в ДТП. Директор департамента образования и науки Наталья Бобкова рассказала, что в школах региона ведется профилактическая работа: детей обучают правилам дорожного движения на уроках и внеклассных занятиях, также активно используются паспорта безопасности и схемы безопасного маршрута передвижения «дом-школа-дом».

Вера Чернышева
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