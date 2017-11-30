11:31 30 ноября 2017 0

Воду в Кургане и нескольких поселках отключат в ночь с 1 на 2 декабря Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ночь с 1 на 2 декабря «Водный союз» остановит работу Арбинских очистных сооружений в Кургане. Это необходимо для устранения аварии на магистральном водопроводе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе организации.

Водоснабжение города и микрорайонов Увал, Черемухово, Тополя, а также села Кетово и поселка Юргамыш будет прекращено с 22.00 в пятницу, 1 декабря, до 12.00 субботы, 2 декабря. «Водный союз» просит руководителей учреждений с круглосуточным пребыванием людей обеспечить необходимый запас воды.

После окончания ремонтных работ компания проведет обязательный отбор проб питьевой воды для проверки на соответствие нормам и требованиям СанПиН. До получения результатов анализов использовать воду рекомендуется только для технических нужд. О результатах лабораторных исследований можно узнать в диспетчерской службе АО «Водный союз» 3 декабря (после 15.00) по телефонам: (3522) 46-11-73, 46-60-30.

Отключение воды не коснется микрорайонов «варгашинского» направления, это поселки Смолино, Лесной, Керамзитный, Затобольный, Глинки и Утяк.