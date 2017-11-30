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30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Тюменской области
17:42  30 ноября 2017 0

Тюменской бабушке за страшную смерть внука грозит три года колонии

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Ашу. Челябинск, кастрюли
Малыш получил ожоги 70% телаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственное управление по Тюменской области завершило расследование несчастного случая, в результате которого погиб ребенок. Его бабушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили «URA.RU» в СКР по Тюменской области.

Несчастный случай произошел в деревне Ломаева в начале октября. На кухне 56-летняя женщина готовила еду и поставила кастрюлю с горячей водой на пол. После чего женщина вышла и оставила без присмотра своего двухлетнего внука. Мальчик, шагая, упал в нее и получил обширные термические ожоги тела. Как уже сообщало агентство, малыш умер на борту вертолета санавиации.

Следствие собрало необходимые доказательства. Уголовное дело направлено в прокуратору, где будет утверждено обвинительное заключение, после чего дело отправят в суд.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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