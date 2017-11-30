Следственное управление по Тюменской области завершило расследование несчастного случая, в результате которого погиб ребенок. Его бабушка обвиняется в причинении смерти по неосторожности, сообщили «URA.RU» в СКР по Тюменской области.
Несчастный случай произошел в деревне Ломаева в начале октября. На кухне 56-летняя женщина готовила еду и поставила кастрюлю с горячей водой на пол. После чего женщина вышла и оставила без присмотра своего двухлетнего внука. Мальчик, шагая, упал в нее и получил обширные термические ожоги тела. Как уже сообщало агентство, малыш умер на борту вертолета санавиации.
Следствие собрало необходимые доказательства. Уголовное дело направлено в прокуратору, где будет утверждено обвинительное заключение, после чего дело отправят в суд.