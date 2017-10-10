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09:45  10 октября 2017 0

В Тюменской области на борту вертолета умер малыш, обварившийся кипятком

Поселок Тазовский, Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ, вертолет, авиакомпания ямал, Ми-8, перевозка людей
Ребенка не успели доставить в ТюменьФото: Владимир Жабриков © URA.RU

На борту вертолета санавиации Тюменской области умер двухлетний малыш, обварившийся кипятком.

Ребенок, шагая по дому, упал в стоявшую на полу кастрюлю с кипятком. Врачи диагностировали у него ожоги 72% тела. Сначала малыша госпитализировали в тобольскую областную больницу №3. На следующий день из-за ухудшения состояния его решили переправить в Тюмень, в ожоговое отделение областной клиники.

Однако до столицы региона пострадавшего довезти не смогли — ребенок скончался на борту воздушного судна. Теперь расследованием трагедии занимается Тюменский следственный комитет на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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