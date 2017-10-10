На борту вертолета санавиации Тюменской области умер двухлетний малыш, обварившийся кипятком.
Ребенок, шагая по дому, упал в стоявшую на полу кастрюлю с кипятком. Врачи диагностировали у него ожоги 72% тела. Сначала малыша госпитализировали в тобольскую областную больницу №3. На следующий день из-за ухудшения состояния его решили переправить в Тюмень, в ожоговое отделение областной клиники.
Однако до столицы региона пострадавшего довезти не смогли — ребенок скончался на борту воздушного судна. Теперь расследованием трагедии занимается Тюменский следственный комитет на транспорте Уральского следственного управления на транспорте СК РФ, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ведомства.