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01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
18:21  01 декабря 2017 1

«Требуем проверок из Москвы». Под окнами силовиков ХМАО прошли акции национал-коммунистов. ФОТО

Митинг партии КПРФ против терроризма. Сургут, кпрф, митинг, совесть, кармазь евгений
Один из лидеров организации «Совесть» Евгений КармазьФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новая акция протеста состоялась сегодня, 1 декабря, в Ханты-Мансийске. Молодой активист с коммунистическим флагом, и баннером «Требуем проверок из Москвы» устроил одиночный пикет прямо у здания СУ СКР по ХМАО-Югре, повторив схожую акцию у резиденции правительства Югры.Также собеседник «URA.RU» сообщил, что аналогичный пикет прошел у здания окружной прокуратуры.

Трое молодых парней у здания югорского СУ СКР
Фото Группа во «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск»

По словам знакомого с ситуацией источника URA.RU», акция протеста связана с громкой историей двух жителей Сургута, Дамира Ахмадулина и Рустама Алабердова. Предполагается, что мужчины отсидели 14 лет за убийство, которого не совершали.

Ранее подобный одиночный пикет состоялся у здания окружного правительства. Там молодой человек вооружился плакатам с надписью «14 лет лагерей за других! Мы требуем проверок». По словам инсайдера, инициаторами акций протеста являются члены радикальной организации «Совесть».

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Как уже сообщало агентство, общественная организация «Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. Активисты организации прославились множественными акциями протеста и массовыми драками с кавказцами. Известно, что около 70 человек «Совести» вступили в КПРФ.

Игорь Волосин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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