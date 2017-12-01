18:21 01 декабря 2017 1

Один из лидеров организации «Совесть» Евгений Кармазь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новая акция протеста состоялась сегодня, 1 декабря, в Ханты-Мансийске. Молодой активист с коммунистическим флагом, и баннером «Требуем проверок из Москвы» устроил одиночный пикет прямо у здания СУ СКР по ХМАО-Югре, повторив схожую акцию у резиденции правительства Югры.Также собеседник «URA.RU» сообщил, что аналогичный пикет прошел у здания окружной прокуратуры.

Трое молодых парней у здания югорского СУ СКР Фото Группа во «ВКонтакте» «Типичный Ханты-Мансийск»

По словам знакомого с ситуацией источника URA.RU», акция протеста связана с громкой историей двух жителей Сургута, Дамира Ахмадулина и Рустама Алабердова. Предполагается, что мужчины отсидели 14 лет за убийство, которого не совершали.

Ранее подобный одиночный пикет состоялся у здания окружного правительства. Там молодой человек вооружился плакатам с надписью «14 лет лагерей за других! Мы требуем проверок». По словам инсайдера, инициаторами акций протеста являются члены радикальной организации «Совесть».

Как уже сообщало агентство, общественная организация «Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. Активисты организации прославились множественными акциями протеста и массовыми драками с кавказцами. Известно, что около 70 человек «Совести» вступили в КПРФ.