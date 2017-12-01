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01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
15:11  01 декабря 2017 0

Югорские национал-коммунисты устроили акцию протеста под окнами губернатора. ФОТО

Митинг КПРФ. Сургут, коммунисты, кпрф, митинг
Акция протеста прошла у здания окружного правительстаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Активист, вооружившийся коммунистической символикой, устроил акцию протеста в Ханты-Мансийске. Одиночный пикет прошел у здания окружного правительства. Об этом 1 декабря «URA.RU» сообщил источник в правительстве Югры.

В руках пикетирующего были красный флаг с серпом и молотом, а также баннер с надписью — «14 лет лагерей за других! Мы требуем проверок». По словам источника, акция протеста связана с громкой историей двух жителей Сургута, Дамира Ахмадулина и Рустама Алабердова. Предполагается, что мужчины отсидели в колонии за убийство, которого не совершали.

«14 лет лагерей за других! Мы требуем проверок»
Фото читатель «URA.RU»

Также собеседник добавил, что организация одиночного пикета — дело рук сургутской организации «Совесть».Однако подтвердить или опровергнуть эту информацию не удалось. Лидер «Совести» Андрей Калошин недоступен для журналиста.

Как ранее сообщало «URA.RU», общественная организация «Совесть» считается самой радикально настроенной и многочисленной молодежной группировкой в регионе. Активисты организации неоднократно устраивали акции протеста и публично критиковали руководство местного самоуправления. Известно, что представители «Совести» захватили управление в городском отделении КПРФ. Принято считать, что общественники используют партию как прикрытие для достижения собственных задач и легализации акций протеста. На последнем организованном «Совестью» митинге активисты не использовали партийную символику, ограничившись флагами организации.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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