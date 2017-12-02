Легенда КВН с Урала выступил в защиту Маслякова: «Деньгами он никогда не занимался»

Капитан легендарной команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко высказался об уходе Александра Маслякова с поста директора ГУП «Московский молодежный центр „Планета КВН“» и сообщениях о проверках прокуратуры.
«Честно скажу вам, я очень растерян. Для меня очевидно, что деятельность артистическую, его деятельность как ведущего я никогда не ассоциировал и не связывал с финансовыми потоками. Сколько я помню Александра Васильевича, он никогда не был финансовым каким-то лицом, он всегда был артистом. Мне кажется, что деньгами он никогда не любил заниматься и не занимался. Я никогда не сталкивался с тем, что там какие-то договора заключал. Может быть, он их подписывал», — заявил «URA.RU» уроженец Магнитогорска Сергей Писаренко.
Как писало «URA.RU» ранее, представители антикоррупционной организации «Трансперенси интернешнл» утверждают, что Масляков нарушил закон «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», так как совмещал руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью и владением бизнесом.
В то же время в пресс-службе КВН сообщили, что он покинул пост директора ГУП по собственной инициативе, а не из-за проверок прокуратуры. Член жюри КВН Валдис Пельш уверен, что Александр Масляков останется ведущим программы, несмотря на уход с должности «Это человек, на котором все держится», — подчеркнул телеведущий.