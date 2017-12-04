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Путин встретится с отстраненными олимпийцами. «Молодую гвардию» могут закрыть. Куйвашев переезжает в новый дом.
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04 декабря 2017
03 декабря 2017
09:00  04 декабря 2017 0

РФ рискует пропустить ЧМ-2018, Нетиевского выгнали за воровство, танцы Лолиты в ночнушке в Нью-Йорке. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Чемпионат России по футболу 2016/17, 29 тур. ФК Урал - ФК Локомотив М. Екатеринбург, футбол, фк урал, фк локомотив москва
Допинговый скандал как дамоклов меч навис над футболистами РоссииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 4 декабря. И вот главное за ночь:

Россия рискует лишиться права участвовать в Чемпионате мира по футболу в 2018 году, который сама же и принимает. Виной этому допинговый скандал, разжигаемый информатором WADA Григорием Родченковым, пообещавшим уничтожить российский спорт. Эксперты рассказали читателям «URA.RU» о том, как его новые разрушают олимпийское движение изнутри.

Украинские военные перестреляли друг друга в Донбассе из-за «внутренних противоречий». Примечательно, что все бойцы — из разных подразделений.

Сторонники Навального «взяли в заложники» около 800 детей в Самаре. Оппозиционный блогер втянул людей, пришедших на конкурс индийских танцев, в незаконную акцию.

Участник шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев заявил, что создателя проекта Сергея Нетиевского выгнали «за воровство».

Дмитрий Киселев назвал Пермский край лучшим регионом. На видео — добрые слова о прекрасном пермском балете, моторах и Юрском периоде.

Певица Лолита Милявская устроила в аэропорту Нью-Йорка танцы в ночнушке и тапочках.

Надежда Банникова
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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