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04 декабря 2017
03 декабря 2017
23:31  03 декабря 2017 0

Дмитрий Киселев назвал Пермский край лучшим регионом. ВИДЕО

Репортаж «Вестей недели» посвятили достижениям пермяковФОТО: скрин с видео

Ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев поздравил Пермский край с 12-летием (с момента объединения Пермской области с Коми-Пермяцким автономным округом) и заявил, что все лучшее — пермское: балет, гознак, моторы, аэропорт и даже Юрский период.

В частности, в репортаже, посвященном Пермскому краю (начинается в 1.31.15 от начала программы — прим.ред.), речь шла об открытом на днях новом терминале местного аэропорта Большое Савино площадью 30 тысяч кв. м. Он позволит увеличить пассажиропоток, в том числе разрешит принимать больше туристов. Упомянули и про Пермский академический театр оперы и балета, считающийся одним из лучших в стране, а также завод «Пермские моторы», собирающие в том числе детали президентского борта номер один.

В видеоматериале рассказали про местную фабрику Гознака. На крупнейшем в Европе производстве сейчас печатают новые купюры номиналом 2 тысячи рублей. Банкноты «Владивосток-2000» занимают целый склад.

Из достижений также отмечалось то, что Прикамье — крупнейший производитель калийной соли (ее добывают в шахтах, и выдают по 1000 тонн в смену), а самих пермяков называют «соленые уши» из-за того, что раньше у работников, носивших на голове мешки с солью, разъедало уши. 300 млн лет назад здесь было море, остались залежи соли, рассказывает корреспондент «Вестей», постепенно подводя к экскурсу в историю, где напоминает, что всем известный благодаря кинематографу Юрский период входит в Пермский период.

«Да и сам Пермский край не так давно вступил в новый период, — переходит журналист к сегодняшнему дню. — Сменился губернатор». В репортаже отметили, что уроженец Перми Максим Решетников, поработав в Москве, перенес на малую родину опыт работы в столичном правительстве. «Главное, что мы взяли из Москвы — технологию обратной связи с людьми, порталы развития, народное голосование», — объяснил Решетников.

Артем Косых
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