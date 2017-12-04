В Зауралье стремительно распространяются риновирусы: за минувшую неделю было зарегистрировано больше 4220 случаев ОРВИ. Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога всего на 5,3%, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора.
Из числа тех, кто обратился за помощью в больницы, 27,5% или 1160 заболевших — зауральские школьники. В Кургане за тот же период произошло 2125 случаев ОРВИ, заболеваемость ниже пороговых значений на 3,7%. Доля учащихся среди заболевших — 21,2%. Лабораторные исследования показали циркуляцию вирусов не гриппозной этиологии — риновирусов. Грипп не зарегистрирован. В этом году, напомним, 42,4% населения Курганской области получили прививки от гриппа.
Любой зауралец рискует заразиться респираторной инфекцией, находясь в пределах одного метра с чихающим и кашляющим больным. Защититься от вируса поможет маска, если ее правильно использовать, напоминают специалисты Роспотребнадзора. «Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, а также при уходе за больным. Совершенно нецелесообразно носить ее на открытом воздухе: на улице полезно дышать свежим воздухом и надевать маску не стоит», — отмечают в ведомстве. Также следует не забывать менять маску. Нельзя все время носить одну и ту же маску, через нее можно инфицировать самого себя дважды.
По вопросам профилактики гриппа и ОРВИ можно обратиться в управление Роспотребнадзора по Курганской области по телефону 46-48-22.