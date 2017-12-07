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Главные новости Курганской области
15:05  07 декабря 2017 0

Губернатор Зауралья отчитал главу района за прошлые грехи

Кокорин напомнил Сергею Семенову о проблемах с отоплением в районеФото пресс-службы губернатора Курагнской области

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин сегодня, 7 декабря, поручил главе Целинного района Сергею Семенову жестко проконтролировать ситуацию с отоплением в муниципалитете, чтобы избежать ошибок прошлых лет. Рабочая встреча, на которой глава региона озвучил свои требования, прошла в здании парламента.

Семенов доложил, что район полностью обеспечен топливом — заключены договоры на поставку 7 тысяч тонн угля. В местные теплосети МУП «Водоканал» в этом году инвестировало около 8 млн рублей. 2,1 млн рублей потрачено на приобретение нового котла. При этом два паспорта готовности к отопительному сезону в районе до сих пор не получены.

Кокорин потребовал устранить замечания в кратчайшие сроки. «В Целинном районе в предыдущие годы были проблемные ситуации, которые благодаря слаженной работе всех служб были оперативно ликвидированы. Учитывая этот опыт, вы должны предпринять все возможные меры, чтобы не допустить повторения чрезвычайных ситуаций. Тепло на объекты социальной сферы и в жилые дома должно поступать бесперебойно», — цитирует главу региона пресс-служба правительства.

Также на встрече затронули подготовку к посевной кампании следующего года. Семенов рассказал, что аграрии планируют увеличить посевные площади на 4 тысячи гектаров. В прошлом году они засеяли 101 тысячу. На вопрос губернатора, как в районе продвигается обеспечение жильем детей-сирот, Семенов заявил, что до 20 декабря для этой категории граждан сдадут 45-квартирный дом.

Вера Чернышева
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