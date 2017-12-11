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19:44  11 декабря 2017 0

В Тюменской области сняли карантин по африканской чуме свиней, но ограничения остались

Новый Уренгой — Сеяха — Яр-Сале - командировка Кобылкина, свинья, поросенок, поросята
Официальные источники сообщают, что уничтожено более 200 свинейФото: Андрей Загумённов © URA.RU

С 11 декабря в Тюменской области снят карантин по африканской чуме свиней (АЧС) в Исетском районе. Однако в ведомстве сообщили, что ряд ограничительных мер будет сохраняться еще полгода.

Остался запрет на вывоз свиней, а также их мяса и мясопродуктов, не прошедших промышленную тепловую обработку. На территории первой и второй зон очага заболевания нельзя будет продавать свиней (исключая случаи, предусмотренные ветеринарными правилами).

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Также запрещено приобретать свинину у населения. Контролировать исполнение распоряжения будет заместитель губернатора Тюменской области Владимир Чейметов.

Ранее сообщалось, что по факту вспышки африканской чумы свиней было возбуждено уголовное дело (ч.1 ст. 249 УК РФ). Согласно следствию, причиной распространения заболевания стало нарушение ветеринарных правил на предприятии в Исетском районе.

В ходе карантинных мероприятий более 200 голов свиней было уничтожено.

Наталья Двизова
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© Служба новостей «URA.Ru»
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