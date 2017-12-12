12:53 12 декабря 2017 0

ООО «ПК «Молоко» сбрасывало отходы в лес и в болото (фото из архива) Фото: прокуратура Тюменской прокуратуры

По требованию природоохранной прокуратуры ООО известного тюменского бизнесмена Рината Насырова «Производственная компания „Молоко“ возместило ущерб на сумму более 2,6 млн рублей. Ранее „ПК ‚Молоко‘ поймали на нарушении закона: фирма сливала отходы производства прямо в лес.

Прокуратура направила иск в Нижнетавдинский районный суд с требованием в адрес ООО «ПК „Молоко“ возместить ущерб и рекультивировать загрязненные земли. Компания добровольно перечислила 2,6 млн рублей в бюджет Нижнетавдинского района, сообщили „URA.RU“ в надзорном ведомстве Тюменской области. По решению суда, ООО „ПК ‚Молоко‘ в срок до 1 августа 2019 года должно организовать и провести рекультивацию земли.

Напомним, что ранее Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности компании. Предприятие осуществляло сброс отходов молочного производства из выгребных ям, относящиеся к IV классу опасности, в три накопителя, незаконно расположенных в лесу. При этом один из накопителей был поврежден, в связи с чем отходы вытекали в лес и, далее, в болото. Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве. До этого компанию уже штрафовали на 400 тысяч рублей за незаконное использование лесного участка и его загрязнение.