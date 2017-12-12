По требованию природоохранной прокуратуры ООО известного тюменского бизнесмена Рината Насырова «Производственная компания „Молоко“ возместило ущерб на сумму более 2,6 млн рублей. Ранее „ПК ‚Молоко‘ поймали на нарушении закона: фирма сливала отходы производства прямо в лес.
Прокуратура направила иск в Нижнетавдинский районный суд с требованием в адрес ООО «ПК „Молоко“ возместить ущерб и рекультивировать загрязненные земли. Компания добровольно перечислила 2,6 млн рублей в бюджет Нижнетавдинского района, сообщили „URA.RU“ в надзорном ведомстве Тюменской области. По решению суда, ООО „ПК ‚Молоко‘ в срок до 1 августа 2019 года должно организовать и провести рекультивацию земли.
Напомним, что ранее Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения природоохранного законодательства в деятельности компании. Предприятие осуществляло сброс отходов молочного производства из выгребных ям, относящиеся к IV классу опасности, в три накопителя, незаконно расположенных в лесу. При этом один из накопителей был поврежден, в связи с чем отходы вытекали в лес и, далее, в болото. Это повлекло загрязнение окружающей среды и нанесло вред почве. До этого компанию уже штрафовали на 400 тысяч рублей за незаконное использование лесного участка и его загрязнение.