12:09 13 декабря 2017 2

Версия со спутником многое объясняет Фото: Pixabay.com

Версия с аварией спутника остается пока единственным объяснением повышенной концентрации рутения в Европе и России. Об этом 13 декабря заявил «URA.RU» советник генерального директора ПО «Маяк» по науке и экологии Юрий Мокров на встрече с журналистами в челябинском холдинге «Гранада пресс».

«Эта версия может объяснить тот факт, что равномерно тонким слоем была рассеяна концентрация рутения, — пояснил Юрий Мокров — Хотя эта версия не окончательная». По словам Мокрова, версия о том, что рутений появился в Челябинской области извне, появилась сразу же после того, как были сделаны первые замеры.

«День в день в Европе и в России фиксируется повышенная концентрация рутения. В России это произошло в Татарстане, на Северном Кавказе, в Волгограде. Представить себе, что в течение суток могло произойти загрязнение такой большой территории, практически невозможно. На Урале отметили потому, что Аргаяшский район близ „Маяка“ напичкан датчиками, — пояснил Юрий Мокров. — Никаких инцидентов на „Маяке“ в эти дни не было зафиксировано».

После появления информации о повышенной концентрации рутения ПО «Маяк» проверила межведомственная комиссия. Источником выброса, считают в комиссии, мог стать сгоревший спутник. С этой версией согласны не все специалисты.